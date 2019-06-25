Грізманн стане гравцем Барселони наступного тижня, – Telegraph

Овертайм — 22:30 7
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Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова
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Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратитиУкраїна — 21:30 4105
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Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та УкраїниІспанія — 16:25 3596
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Як потенційне повернення Неймара в Барселону може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з ІспаніїІспанія — 15:25 3662
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Лемпард наблизився до повернення в Челсі – Дербі Каунті дозволив "синім" вести перемовини із своїм тренеромАнглія — 15:13 339