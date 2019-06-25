Грізманн стане гравцем Барселони наступного тижня, – Telegraph

Каталонці готові оформити один з найгучніших трансферів цього літа.

Барселона оголосить про перехід Антуана Грізманна 1 липня, стверджує Telegraph.

Як потенційне повернення Неймара в Барселону може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з Іспанії

Саме в цей день набуває чинності клаусула чемпіона світу, яка складатиме 120 мільйонів євро. Цю суму "блаугранас" виплатять мадридському Атлетіко за 28-річного француза. Грізманн оголосив про свій відхід з Мадрида ще минулого місяця, однак назву своєї нової команди залишив в таємниці.

Статистика зіркового форварда в Ла Лізі 2018/19 – 15 голів і 7 асистів в 37 матчах.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа