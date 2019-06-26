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Попередній раунд кваліфікації ЛЧ: Санта-Колома і Феронікелі проходять у фінал завдяки мінімальним перемогам

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Попередній раунд кваліфікації ЛЧ: Санта-Колома і Феронікелі проходять у фінал завдяки мінімальним перемогам
Феронікелі тріумфує / Фото: Koha Ditore

Відбулися перші матчі розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Ліга чемпіонів 2019/20, попередній раунд, 1/2 фіналу

Тре Пенне (Сан-Маріно) – Санта-Колома (Андорра) – 0:1

Гол: Камочу, 76

Феронікелі (Косово) – Лінкольн (Гібралтар) – 1:0

Гол: Готі, 3

Традиційно на цій стадії боролися клуби з найслабших чемпіонатів Європи.

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Обидва поєдинки за вихід у фінал мали схожий сценарій. Спочатку Санта-Колома дотиснула Тре Пенне за 15 хвилин до кінця зустрічі. Форвард Хав'єр Камочу після відскоку добив м'яч у порожні ворота команди із Сан-Маріно.

Пізніше мінімальну перемогу здобув і Феронікелі, який мав незначну перевагу над Лінкольном у вигляді домашніх трибун (обидві гри проводили в Косові). Щоправда, тут усе вирішилося в дебюті. Готі точним ударом у ближній кут завершив стрімку атаку "зелено-білих" вже на 3 хвилині.

Фінальний матч між Феронікелі і Санта-Коломою відбудеться 28 червня.

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Теги
Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс Ліга чемпіонів Феронікелі Феронікелі Тре Пенне Тре Пенне ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
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