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Чижов оголосив про завершення кар'єри

21:56 352 Читать на русском
Чижов оголосив про завершення кар'єри
Олександр Чижов / фото: ФК Ворскла

Захисник Ворскли Олександр Чижов завершив кар'єру гравця і отримає посаду у структурі клубу.

Захисник Ворскли Олександр Чижов вирішив завершити кар'єру гравця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ми з керівниками обговорили всі деталі моєї подальшої роботи в клубній структурі Ворскли. Скоро все дізнаєтеся", – поділився Чижов у коментарі прес-службі Ворскли.

32-річний футболіст почав кар'єру в Ворсклі в 2004 році, в 2008-му перейшов в Шахтар, за який виступав 6 років. Також Чижов грав за Іллічівець, Севастополь і Окжетпес. За свою кар'єру він провів більше 220 матчів. Також на його рахунку 8 матчів за збірну України U-21.

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Олександр Чижов Олександр Чижов Ворскла Ворскла
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