Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та України

Нападник Альбасете Роман Зозуля має одразу декілька варіантів продовження кар'єри.

Форвард Альбасете Роман Зозуля хоче продовжити кар'єру в Іспанії, повідомляє El Digital de Albacete.

"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналіст

За інформацією видання, 29-річному українцю не подобається, що кожного року йому потрібно продовжувати контракт з Альбасете, тоді як Зозуля хотів би підписати довгострокову угоду з клубом.

Відзначається, що нападник також отримав фінансово вигідні пропозиції від турецьких та японських клубів, а також від новачка УПЛ СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 український форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах за Альбасете. Команда Зозулі також поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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