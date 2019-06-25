toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бойко відновився після травми плеча, яку отримав у грі з Шахтарем

10:46 129 Читать на русском
Бойко відновився після травми плеча, яку отримав у грі з Шахтарем
Денис Бойко / фото Ю. Юр'єв

Воротар київського Динамо Денис Бойко, який отримав травму плеча в матчі 30-го туру минулого чемпіонату України проти донецького Шахтаря, проведе повноцінну передсезонну підготовку.

В рамках традиційного медичного обстеження, яке проходять усі гравці Динамо перед початком передсезонної підготовки, лікарі підтвердили, що голкіпер "біло-синіх" готовий повернутися до повноцінної роботи, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Караваєв приєднається до Динамо на першому тренувальному зборі, – ЗМІ

Водночас зазначається, що лікарі порекомендували позбавити Бойка від низки навантажень ще на кілька днів.

Голкіпер буде працювати в загальній групі Динамо, але з певними обмеженнями, однак на підготовчому зборі киян, який буде проходити з 30 червня по 14 липня в Австрії, воротар буде працювати нарівні з усіма.

Нагадаємо, через згадану травму Бойко пропустив два завершальні матчі Динамо в минулому чемпіонаті України, а також червневі матчі збірної України у відборі на Євро-2020 з Сербією і Люксембургом.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

blog_ava
Караваєв приєднається до Динамо на першому тренувальному зборі, – ЗМІ
06:30
2558
Теги
Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Даллку емоційно попрощався з Ворсклою
    Україна — 24 черв1008 Даллку емоційно попрощався з Ворсклою
2
дн
:
15
год
:
35
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук