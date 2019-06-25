Бойко відновився після травми плеча, яку отримав у грі з Шахтарем

Воротар київського Динамо Денис Бойко, який отримав травму плеча в матчі 30-го туру минулого чемпіонату України проти донецького Шахтаря, проведе повноцінну передсезонну підготовку.

В рамках традиційного медичного обстеження, яке проходять усі гравці Динамо перед початком передсезонної підготовки, лікарі підтвердили, що голкіпер "біло-синіх" готовий повернутися до повноцінної роботи, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Водночас зазначається, що лікарі порекомендували позбавити Бойка від низки навантажень ще на кілька днів.

Голкіпер буде працювати в загальній групі Динамо, але з певними обмеженнями, однак на підготовчому зборі киян, який буде проходити з 30 червня по 14 липня в Австрії, воротар буде працювати нарівні з усіма.

Нагадаємо, через згадану травму Бойко пропустив два завершальні матчі Динамо в минулому чемпіонаті України, а також червневі матчі збірної України у відборі на Євро-2020 з Сербією і Люксембургом.

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