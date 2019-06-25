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Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT

10:32 2179 Читать на русском
Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT
Неймар / Фото Marca

Нападник ПСЖ Неймар перебуває за крок до повернення в Барселону.

Неймар узгодив з Барселоною контракт на 5 років, повідомляє видання Diario SPORT.

Неймар готовий вибачитися перед Барселоною заради повернення до каталонців

27-річний бразилець дуже хоче повернутись в табір каталонців, тому не ставив жодних умов керівництву "благранас". Таким чином, за даними джерела, зірковий форвард отримуватиме в Барсі близько 24 млн євро на рік. Варто відзначити, що в ПСЖ його зарплата становила майже 37 млн євро.

Також Неймар пообіцяв відкликати свій позов проти каталонського клубу за невиплату бонусів при продовженні контракту.

Нагадаємо, в 2017-му Неймар перейшов з Барси в ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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