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Піваріч планує повернутись до тренувань через 2 тижні

25 червня 23:22 137 Читать на русском
Піваріч планує повернутись до тренувань через 2 тижні
Йосип Піваріч / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосип Піваріч розповів про відновлення форми після травми.

"Реабілітація пройшла дуже успішно. Думаю, що з командою буду працювати по повній програмі через 2 тижні. Конкуренція – дуже корисна річ. Нехай грає, хто буде краще готовий.

Піваріч: В Динамо не могли повірити, що я так швидко відновлююся

Звичайно, буду дуже сильно старатися, щоб допомогти команді. Упевнений, команда в цьому році досягне великих успіхів.

Було дуже приємно зустрітися зі старими друзями, тому що я 4,5 місяці не був тут. Дуже багато жартували, настрій хороший", – поділився Піваріч в коментарі YouTube-каналу Динамо.

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