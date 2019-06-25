Піваріч планує повернутись до тренувань через 2 тижні

Захисник Динамо Йосип Піваріч розповів про відновлення форми після травми.

"Реабілітація пройшла дуже успішно. Думаю, що з командою буду працювати по повній програмі через 2 тижні. Конкуренція – дуже корисна річ. Нехай грає, хто буде краще готовий.

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Звичайно, буду дуже сильно старатися, щоб допомогти команді. Упевнений, команда в цьому році досягне великих успіхів.

Було дуже приємно зустрітися зі старими друзями, тому що я 4,5 місяці не був тут. Дуже багато жартували, настрій хороший", – поділився Піваріч в коментарі YouTube-каналу Динамо.

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