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Олімпік очолить іноземний тренер, – Гельзін

20:55 65 Читать на русском
Олімпік очолить іноземний тренер, – Гельзін
Владислав Гельзін / фото: ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін поділився планами щодо кандидатури головного тренера команди.

"Можу повідомити, що в новому сезоні у нас зміниться стратегія клубу. Ми будемо запрошувати більше якісних іноземних футболістів для вирішення наших завдань. У зв'язку з цим посаду головного тренера посяде закордонний фахівець.

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Переговори перебувають на завершальній стадії, і найближчим часом ми оформимо угоду, залишилися нюанси. У той же час, Ігор Климовський, який виконував обов'язки виконувача обов'язків головного тренера, буде помічником нового тренера і увійде в його штаб.

Завдання у Олімпіка на сезон в зв'язку з новою стратегій конкретні: мінімум – перша "шістка", завдання максимум – зона єврокубків", – розповів Гельзін в коментарі Команда№1.

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Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік Ігор Климовський Ігор Климовський
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