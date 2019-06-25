Олімпік очолить іноземний тренер, – Гельзін

Президент Олімпіка Владислав Гельзін поділився планами щодо кандидатури головного тренера команди.

"Можу повідомити, що в новому сезоні у нас зміниться стратегія клубу. Ми будемо запрошувати більше якісних іноземних футболістів для вирішення наших завдань. У зв'язку з цим посаду головного тренера посяде закордонний фахівець.

"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук

Переговори перебувають на завершальній стадії, і найближчим часом ми оформимо угоду, залишилися нюанси. У той же час, Ігор Климовський, який виконував обов'язки виконувача обов'язків головного тренера, буде помічником нового тренера і увійде в його штаб.

Завдання у Олімпіка на сезон в зв'язку з новою стратегій конкретні: мінімум – перша "шістка", завдання максимум – зона єврокубків", – розповів Гельзін в коментарі Команда№1.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону