Маріуполь близький до підписання трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич анонсував оренду кількох гравців Шахтаря.

"У нашому випадку чекати дорогих покупок футболістів для участі в єврокубкових матчах навряд чи можливо. Наш клуб бачить свій розвиток в тому, щоб залучати до основного складу молодих виконавців. Як своїх вихованців, так і орендованих гравців.

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Чекаємо, що найближчим часом Маріуполь поповнять чемпіони світу в складі збірної України U-20. Це Віктор Корнієнко, Максим Чех і Олексій Кащук (всі – Шахтар). А з учорашнього дня до нас приєднався півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Топалов (теж Шахтар).

Звичайно, за тими хлопцями, про яких я говорив, ми стежимо протягом півроку. Вважаю, вони вже переросли молодіжний склад Шахтаря", – цитує Бабича Команда 1.

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