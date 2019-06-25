Як потенційне повернення Неймара в Барселону може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з Іспанії

Сага з потенційним поверненням Неймара в Барселону однозначно стане головною трансферною епопеєю літа. Навіть в Іспанії визнають, що це затягнеться надовго.

Барселона налаштована повернути в Іспанію Неймара, який два роки тому проміняв "блаугранас" на ПСЖ, ставши найдорожчим гравцем в історії футболу (222 млн євро). Каталонці ведуть перемовини з паризьким клубом щодо повернення бразильця.

Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT

Втім, все перебуває лише на початковій стадії, тобто перемовини триватимуть довго – мінімум декілька тижнів. Принаймні, так ситуація виглядає на даний момент. У Барселоні розуміють, що переговори будуть тривалими одразу з декількох причин, інформує Marca.

Перш за все, Барселоні необхідні гроші для здійснення мегатрансферу – ПСЖ не збирається знижувати ціну за свою зірку, адже контракт Неймара чинний до 30 червня 2022 року. Парижани налаштовані отримати не менше 200 млн євро або розглянути варіант включення в угоду когось із гравців "блаугранас" – того ж Філіппе Коутінью. Не виключено, що вінгер дійсно переїде в Париж, позаяк Барселона налаштована макисмально зменшити вартість повернення опального бразильця.

Неймар готовий вибачитися перед Барселоною заради повернення до каталонців

Крім того, сам Неймар змушений піти на суттєве зменшення зарплатні – за чутками, він готовий це зробити. Барселона підтверджує наявність перемовин безпосередньо з нападником, але остаточної домовленості поки немає.

Втім, трансферна сага навколо Неймара не впливає на інші цілі Барселони, зазначає видання. Не секрет, що чемпіони Іспанії прагнуть підсилитись зіркою мадридського Атлетіко Антуаном Грізманном.

Можливе повернення бразильця до лав "блаугранас" зовсім не виключає підписання ще й чемпіона світу-2018. Ці два потенційні трансфери не залежать один від одного, єдина проблема – фінанси. Барселона налаштована підписати обох виконавців, а тому змушена буде продати мінімум кількох гравців, що отримати додаткові кошти. Кандидати на відхід з клубу є, але "блаугранас" доведеться поквапитись, щоб завершити трансфери якомога швидше.

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