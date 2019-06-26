Главные новости футбола 25 июня: Зозуля получил предложения из 4-х стран, продолжение трансферной саги Неймара

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июня.
Украина
Денис Бойко восстановился после травмы плеча, полученной в игре с Шахтером. Йосип Пиварич планирует вернуться к тренировкам через 2 недели.
Львовские Карпаты объявили о трансфере хорватского защитника Прце. Зато Мариуполь близок к подписанию трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20.
Донецкий Олимпик вынужден сменить тренера и планирует назначить на эту должность иностранца. Александр Чижов объявил о завершении карьеры.
Украинцы за рубежом
Роман Зозуля стал трансферной целью Кадиса. Сам украинский форвард хочет остаться в Испании, хотя имеет предложения из Турции, Японии и Украины.
Зато Евгений Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента.
Другие топ-события
По данным испанских СМИ, Неймар согласовал контракт с Барселоной. Потенциальное возвращение бразильца на Камп Ноу может повлиять на еще один мегатрансфер – новые подробности из Испании.
В свою очередь Антуан Гризманн должен стать игроком Барселоны на следующей неделе. Между тем Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на Санчо в случае продажи Погба.
Фрэнк Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером. А в рамках предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов Санта-Колома и Фероникели прошли в финал благодаря минимальным победам.