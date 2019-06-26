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Главные новости футбола 25 июня: Зозуля получил предложения из 4-х стран, продолжение трансферной саги Неймара

07:00 90 Читати українською
Главные новости футбола 25 июня: Зозуля получил предложения из 4-х стран, продолжение трансферной саги Неймара
Роман Зозуля / EFE

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июня.

Украина

Денис Бойко восстановился после травмы плеча, полученной в игре с Шахтером. Йосип Пиварич планирует вернуться к тренировкам через 2 недели.

Львовские Карпаты объявили о трансфере хорватского защитника Прце. Зато Мариуполь близок к подписанию трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20.

Донецкий Олимпик вынужден сменить тренера и планирует назначить на эту должность иностранца. Александр Чижов объявил о завершении карьеры.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля стал трансферной целью Кадиса. Сам украинский форвард хочет остаться в Испании, хотя имеет предложения из Турции, Японии и Украины.

Зато Евгений Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента.

Другие топ-события

По данным испанских СМИ, Неймар согласовал контракт с Барселоной. Потенциальное возвращение бразильца на Камп Ноу может повлиять на еще один мегатрансфер – новые подробности из Испании.

В свою очередь Антуан Гризманн должен стать игроком Барселоны на следующей неделе. Между тем Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на Санчо в случае продажи Погба.

Фрэнк Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером. А в рамках предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов Санта-Колома и Фероникели прошли в финал благодаря минимальным победам.

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Предыдущий раунд квалификации ЛЧ: Санта-Колома и Фероникели проходят в финал благодаря минимальным победам
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