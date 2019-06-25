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Манчестер Юнайтед готовий розщедритись на Санчо у випадку продажу Погба

19:50 252 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий розщедритись на Санчо у випадку продажу Погба
Джейдон Санчо / Reuters

Англійський гранд може повернутись до ідеї підписання вінгера Борусії Дортмунд Джейдона Санчо.

Один з головних талантів Європи таки має шанси опинитися на Олд Траффорд, інформує Sun.

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"Червоні дияволи" готові розпочати нові переговори щодо Санчо з Борусією Д, якщо матимуть додаткові кошти для літніх трансферів. У цьому їм може допомогти Поль Погба, яким активно цікавляться Реал і Ювентус. Манчестер Юнайтед просить за француза 150 мільйонів фунтів, і якщо хтось наважиться віддати таку суму за чемпіона світу, то керівництво клуба планує реінвестувати ці кошти в підсилення команди.

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Нагадаємо, за свого першого літнього новачка Деніела Джеймса манкуніанці заплатили 15 мільйонів фунтів.

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