Олімпік змушений змінити тренера – клуб розглядає і кандидатури іноземців

Донецький Олімпік розпочне сезон-2019/20 на чолі з новим наставником.

Виконувач обов'язків головного тренера донеччан Ігор Климовський не тренуватиме команду у наступному сезоні через відсутність у нього ліцензії PRO, повідомляє прес-служба Олімпіка.

Олімпік оголосить ім'я нового тренера до п'ятого липня – серед кандидатур є іноземці

Раніше анонсувалося, що Климовський залишиться працювати в структурі клубу, а, можливо, увійде в тренерський штаб нового наставника, ім'я яокго поки не відоме.

Керівництво олімпійців вже веде переговори з різними кандидатами, серед яких є кілька іноземців.

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Футболісти донецької команди розпочнуть підготовку до нового сезону 28 червня. Саме на цей день запланований збір команди на тренувальній базі в Щасливому і знайомство гравців з новим головним тренером.