Зозуля став трансферною ціллю Кадіса

Ще один іспанський клуб готовий підписати українського нападника Романа Зозулю.

Кадіс перебуває в пошуку нового форварда і звернув свою увагу на Романа Зозулю, повідомляє Diario de Cadiz.

Зозуля має пропозицію від СК Дніпро-1, але його пріоритетом залишається Іспанія, – ЗМІ

За інформацією видання, у Кадіса немає великих грошей на трансфери, тому українець, контракт якого з Альбасете закінчується в кінці червня, може стати ідеальним варіантом.

Проте відзначається, що здійснити цей перехід буде важко, оскільки Зозуля хоче продовжити кар'єру в одному із клубів Прімери.

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Нагадаємо, у сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах за Альбасете. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу. Кадіс посів у підсумковій таблиці Сегунди 7-у сходинку.