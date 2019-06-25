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Шахов може приєднатись до Лечче на правах вільного агента, – журналіст

25 червня 22:56 200 Читать на русском
Шахов може приєднатись до Лечче на правах вільного агента, – журналіст
Євген Шахов / UA-Football

Український півзахисник Євген Шахов може продовжити кар'єру в італійському Лечче.

Лечче може підписати українця Євгена Шахова на правах вільного агента, інформує журналіст Альфредо Педулла.

Шахов може повернутись в УПЛ – відомий потенційний клуб

У півзахисника завершується контракт з ПАОКом цього літа і українець відмовився його продовжити.

Нагадаємо, Шахов у цьому сезоні провів 40 матчів за клуб із Салонік, забив 5 голів і зробив 1 асист.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

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Теги
Трансфери Лечче Лечче Італія Трансфери Чемпіонату Італії Євген Шахов Євген Шахов
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