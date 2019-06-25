Шахов може приєднатись до Лечче на правах вільного агента, – журналіст

Український півзахисник Євген Шахов може продовжити кар'єру в італійському Лечче.

Лечче може підписати українця Євгена Шахова на правах вільного агента, інформує журналіст Альфредо Педулла.

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У півзахисника завершується контракт з ПАОКом цього літа і українець відмовився його продовжити.

Нагадаємо, Шахов у цьому сезоні провів 40 матчів за клуб із Салонік, забив 5 голів і зробив 1 асист.

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