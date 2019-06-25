Лемпард наблизився до повернення в Челсі – Дербі Каунті дозволив "синім" вести перемовини із своїм тренером

Легенда Челсі Френк Лемпард перебуває за крок від повернення в колишній клуб.

"Дербі Каунті підтверджує, що клуб дав дозвіл Челсі проводити перемовини із Френком Лемпардом щодо заняття вакантної посади головного тренера на Стемфорд Брідж", – вказано в офіційній заяві "баранів".

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Нагадаємо, після відставки Мауріціо Саррі саме Лемпарда називають головним претендентом на крісло наставника Челсі.

Нагадаємо, 41-річний фахівець очолив Дербі Каунті влітку минулого року. За підсумками минулого сезону Чемпіоншипу "барани" посіли 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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