Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду не зміг вразити ворота Фіорентини і змарнував останню нагоду наздогнати поляка.

Роналду підірвав мережу реакцією на перемогу Лєвандовскі під час церемонії The Best

У всіх матчах 2020 року (клуб+збірна) Лєвандовскі наколотив 47 м'ячів. Роналду зупинився на позначці 44. Трійку лідерів замкнув форвард Інтера Ромелу Лукаку – 40 точних ударів, але у запасі ще є матч проти Верони. Натомість рік Ліонеля Мессі видався доволі "сухим". Аргентинець забив лише 27 м'ячів (також є гра у запасі), опинившись далеко від вершини рейтингу.

Нагадаємо, що саме Лєвандовскі виграв нагороду найкращого гравця 2020 року за версією ФІФА.

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