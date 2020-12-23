Настала улюблена пора всіх українських футболістів – відпустка. "Футбол 24" з'ясував, як розпочався відпочинок у гравців провідних вітчизняних клубів та національної збірної.

Немає жодних сумнівів, що цієї відпустки українські футболісти чекали з великим нетерпінням. Коронавірус поламав весь футбольний графік – через вимушену весняну паузу літнє міжсезоння виявилося вкрай коротким, а восени гравці Динамо і Шахтаря проводили по 2 матчі щотижня. Зрозуміло, що в таких умовах травм і втоми не уникнути – і от нарешті для представників українських грандів настала омріяна відпустка.

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Через обмеження, пов'язані з COVID-19, можливість подорожувати суттєво скоротилася, позаяк низка країн заборонили в'їзд для туристів. Українські громадяни теж можуть відвідувати далеко не всі країни, тому цьогоріч футболісти Динамо і Шахтаря обрали два основні напрямки для відпочинку. "Футбол 24" зібрав перші фото з канікул українських гравців.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов разом з сім'єю відпочиває в Домініканській республіці.

Анатолій Трубін, який стрімко увірвався в основу Шахтаря, теж вирушив на заслужений відпочинок в Домінікану.

А от їхній колега з Динамо Денис Бойко разом з коханою обрали Мексику. Краєвид дійсно заворожує – особливо на фоні депресивної погоди в Україні.

Домінікану обрав і Валерій Бондар, який хизується розкішними фото з Дарією Савіною. Схоже, ця острівна країна цьогоріч стала справжньою Меккою для футболістів Динамо і Шахтаря.

Віталій Миколенко вирішив обійтися без екзотики (принаймні, поки що). Захисник Динамо і збірної України рибалить у зимовому Слов'янську Донецької області. Компанію динамівцю і його дівчині склали форвард "біло-синіх" Данило Сухоручко з дружиною. Нетиповий вибір місця відпочинку, правда ж?

Микола Матвієнко гріється на сонечку на Мальдівах у компанії дружини з донькою.

Там же відпочивають Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Юрій Паньків. Футболісти навіть у відпустці не забувають підтримувати фізичну форму.

Віталій Буяльський теж повіз сім'ю на Мальдіви. Щоправда, під час відпочинку півзахисник змушений підпрацьовувати фотографом дружини, яка регулярно підкидує порцію свіженьких фото.

Богдан Лєднєв з коханою відпочивають на сонячних Мальдівах. Щоправда, наразі погода не надто тішить динамівця і його супутницю – дівчина встигла поскаржитися на затяжні зливи.

Микола Шапаренко знайшов час для зустрічі з Миколою Павловим. "Мій перший тренер у професіональній кар'єрі", – підписав хавбек Динамо світлину зі знаменитим наставником.

Віктор Циганков разом з коханою теж обрали Карибський басейн – лідер Динамо відпочиває у Мексиці.

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