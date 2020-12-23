"Ми спробуємо запросити двох-трьох гравців. Якщо це станеться, то чемпіонські перегони із Шахтарем будуть до самого кінця сезону. І в Лізі Європи ми були б конкурентоспроможними. Наш суперник в 1/16 фіналу Ліги Європи – Брюгге, думаю, що в даний момент наші шанси 55% на 45%. Якщо ми станемо сильнішими, звичайно, наші перспективи виростуть.

Вукоєвіч озвучив величезну суму, яку Динамо заробило у першій частині сезону

Чи буде Динамо звертати увагу на чемпіонат Хорватії? Хорватська ліга завжди була цікава українцям, тому до роботи тренером я був скаутом Динамо по Хорватії і сусіднім країнам. Досвід показує, що саме трансфери з цього регіону були найприбутковішими для Динамо. Навіть зараз за деякими хорватськими гравцями стежимо, але я не можу назвати їхні імена", – поділився Вукоєвіч у коментарі Jutarnji list.

Зазначимо, що Динамо лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи Шахтар на 1 очко. Також кияни продовжують участь у єврокубках, суперником "біло-синіх" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи стане Брюгге.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі