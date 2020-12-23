Голкіпер Реала Андрій Лунін проявив свої бомбардирські навики на тренуванні.

Мадридський Реал виклав відео в Instagram, як українець під час тренування спробував забити, перебуваючи за лінією воріт.

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Удар вийшов на славу – Лунін вдало закрутив м'яч у ворота, після чого скромно порадів своєму міні-шедевру.

Зазначимо, що Лунін перебуває в Реалі вже третій сезон, проте так і не дебютував за мадридців у офіційних зустрічах.

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