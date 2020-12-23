Став відомий розклад поєдинків Клубного чемпіонату світу-2020, який був перенесений на лютий наступного року через пандемію коронавірусу.

Клубний Мундіаль пройде з 1 по 11 лютого 2021 року в Катарі на трьох місцевих стадіонах. У матчі-відкритті зустрінуться Аль-Духайль (Катар) та Окленд Сіті (Нова Зеландія). Цей матч пройде 1 лютого на нещодавно відкритому стадіоні Ахмад Бін Алі, початок – о 19:30 за Києвом.

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4 лютого будуть зіграні два поєдинки, а 7 лютого – матч за 5 місце та перший півфінал за участю переможця Копа Лібертадорес. 8 числа в боротьбу вступить мюнхенська Баварія, яка проведе свій матч 1/2 фіналу. Вирішальні поєдинки пройдуть 11 лютого. Матч за 3 місце стартує о 17:00 за Києвом, фінал – о 20:00. Жеребкування турніру пройде 19 січня, інформує офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, переможцем клубного ЧС-2019 став Ліверпуль. Мундіаль-2020 був перенесений на лютий через пандемію коронавірусу. В турнірі візьмуть участь Баварія (переможець ЛЧ), мексиканський Тігрес (тріумфатор КОНКАКАФ), єгипетський Аль-Ахлі (чемпіон Африки), Ульсан Хенде (переможець ЛЧ Азії), володар Копа Лібертадорес (ще не визначений) а також Окленд Сіті (Нова Зеландія) та Аль-Духайль (Катар).

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