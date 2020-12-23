Головна зірка Барселони Ліонель Мессі готовий залишитись в каталонському клубі за однієї умови.

33-річний аргентинець провів телефонну розмову з фаворитом президентських перегонів Жоаном Лапортою, інформує Diario Gol. Мессі начебто висловив бажання залишитись в клубі, якщо нове керівництво проведе велику кадрову чистку.

До "чорного списку" Лео потрапили 8 гравців: Самюель Умтіті, Клеман Лангле, Рікі Пуч, який полюбляє зливати інформацію в пресу, Феліппе Коутінью, Міралем П'яніч, Франсішку Трінкау, Антуан Грізманн і Мартін Брейтвейт. Аргентинець вважає, що Барселоні потрібно серйозно підсилюватись, а поточний склад – не має шансів у Лізі чемпіонів.

"Я не можу розкрити зміст розмови з Лео, але ми говорили про те, як підняти моральний дух уболівальників Барси", – зізнався Лапорта в інтерв'ю на радіо COPE. Колишній президент каталонського гранда будує свою передвиборчу кампанію навколо фігури Мессі, тому багато хто припускає, що у разі його обрання точно полетять голови зі скандального списку аргентинця.

Зазначимо, що Мессі досі не визначився зі своїм майбутнім, утім риторика 6-разового володаря "Золотого м'яча" стала дещо іншою – прихильність замінила обурення.

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