В рамках недільної програми 15-го туру Ла Ліги Сельта не змогла переграти Хетафе в Мадриді. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 15-й тур

Хетафе – Сельта – 1:1

Голи: Суарес, 7 – Аспас, 17

Реал Мадрид – Гранада – початок о 20:45

Алавес – Ейбар – початок о 23:00

Бетіс – Кадіс – початок о 23:00

Сельта під керівництвом Едуардо Куде проводила вже шостий матч, у п'яти попередніх здобувши п'ять перемог поспіль (включно з кубковою) – новий тренер зазнав поразки лише в дебютному поєдинку. Галісійці в разі продовження тріумфальної серії піднялись би на сьому позицію, однак для цього необхідно було здолати спротив вічно непоступливого Хетафе, який відкрив рахунок вже на 7-й хвилині. Гол забив Суарес, якому вдався шикарний удар з правого кута штрафного в дальню дев'ятку – 0:1!

Втім, за десять хвилин все той же Суарес сфолив у власному карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, з якого Сельта відігралася – "11-метровий" реалізував Аспас. Здавалося, що після такого результативного старту зустрічі буде дуже веселий матч з великою кількістю голів, але більше команди не забивали. Нічия.

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