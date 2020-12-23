Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко може покинути клуб – на гравця з'явився новий претендент.

Бенфіка долучилась до боротьби з клубами Серії А за трансфер Віктора Коваленка. Раніше стало відомо про інтерес до хавбека зі сторони Аталанти, Удінезе та Наполі.

Коваленко зацікавив одразу три клуби Серії А

За інформацією Record, "орли" вже ведуть переговори з українцем, але інші деталі наразі невідомі. Додамо, що контракт Коваленка із Шахтарем завершується влітку 2021-го.

У поточному сезоні Віктор провів 11 матчів у складі "гірників", записавши до свого активу 4 голи.

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