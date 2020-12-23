Коваленко може стати гравцем Бенфіки
09:19 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко може покинути клуб – на гравця з'явився новий претендент.
Бенфіка долучилась до боротьби з клубами Серії А за трансфер Віктора Коваленка. Раніше стало відомо про інтерес до хавбека зі сторони Аталанти, Удінезе та Наполі.
Коваленко зацікавив одразу три клуби Серії А
За інформацією Record, "орли" вже ведуть переговори з українцем, але інші деталі наразі невідомі. Додамо, що контракт Коваленка із Шахтарем завершується влітку 2021-го.
У поточному сезоні Віктор провів 11 матчів у складі "гірників", записавши до свого активу 4 голи.
Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter