Три з чотирьох півфіналістів Кубка англійської ліги вже визначились – туди пройшли Манчестер Сіті, Брентфорд і Тоттенхем. Останню путівку розігрували на Гудісон Парк у матчі Евертона проти Манчестер Юнайтед – на матч пустили вболівальників, а обидва тренери прогнозовано виставили частину резервістів в основу. Зокрема, у "дияволів" місце в старті отримали Туанзебе, Байї, ван де Бек та Хендерсон, а "іриски" довірили свої ворота голкіперу Ольсену.

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Перша половина першого тайму пройшла за тотального домінування МЮ. Господарі не мали не тільки моментів, а і нагод перейти центральне коло, а от манкуніанці могли забивати вже на 3-й хвилині внаслідок грубої обрізки Кіна – на щастя для мерсисайдців, контратаку неточним пасом запоров Бруну Фернандеш. До 10-ї хвилини гості провели п'ять кутових, але дебютний момент пройшов з гри – це ван де Бек стріляв з 11 метрів після пасу п'яткою від Погба. Удар заблокували.

Евертон швидко почав нервувати й сипатись. На 11-й хвилині Кавані ледь не обікрав Ольсена у штрафному, а на 13-й Кавані міг забивати після заблокованого пострілу Бруну Фернандеша та рикошету – Ольсен встиг кинутись під ноги й видряпати м'яч. На 16-й Кавані прийняв подачу на дальню стійку й пробив у ближній, а Ольсен парирував прямо на уругвайця – Едінсон першим же дотиком переграв Кіна і пробив з мінімальної відстані, але голкіпер знову врятував Евертон. Найкращий же шанс відкрити рахунок мав Грінвуд, який ударом головою в падінні замикав навіс Теллеса – за "ірисок" зіграла стійка! Крім цих епізодів, біля воріт господарів виникла купа дрібних неприємних ситуацій, однак оборона трималася.

Поступово тиск Манчестер Юнайтед стухнув. В останній третині першого тайму підопічні Карло Анчелотті навіть перехопили ініціативу, організувавши кілька перспективних атак і заробивши низку кутових. Були і моменти: на 35-й хвилині Калверт-Льюїн ударом головою замикав подачу з кутового, а на 37-й Сігурдссон класно пробив зі штрафного під поперечку – в обох випадках МЮ виручив Хендерсон. На 41-й Гулфі спробував вистрілити з дистанції, але вийшло слабенько й по центру – Хендерсон спіймав м'яч. МЮ прокинувся аж на останніх хвилинах, заробивши свій штрафний, однак удар Бруну Фернандеша спокійно забрав Ольсен. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Наскільки цікаво пройшов перший тайм, настільки ж нудно тривав другий. До 65-ї хвилини вболівальникам на Гудісон Парк вдалося побачити лишень два удари по воротах – Кавані з правого краю карного майданчика зарядив у зовнішній бік сітки, а Бруну Ферненадеш метрів з 23-х пробив на трибуни. У Евертона не було і цього, однак були травми – на 55-й хвилині поле покинув Рішарлісон. От, власне, і всі більш-менш цікаві епізоди першої половини другого тайму. Стривожений таким розвитком подій, Оле-Гуннар Сульшер зняв з гри Грінвуда та ван де Бека. В атаку МЮ пішла важка артилерія в обличчі Марсьяля та Рашфорда.

Втім, від таких перестановок на полі стало ще нудніше. Манкуніанці контролювали хід зустрічі, але моментів не виникало: у Рашфорда до 90-ї хвилини був лише один дальній постріл у небо, а перспективний штрафний метрів з 20-ти Теллес запоров ударом над воротами. Все. Здавалося, що голів у основний час команди так і не заб'ють, однак клас МЮ дався взнаки на 88-й хвилині: Марсьяль відкрився у центрі під пас Магуайра, знайшов Кавані на правому напівфланзі й віддав туди передачу, а Едінсон змістився в центр і потужно пробив з лінії карного майданчика – точно в дальній кут! 0:1!

Карло Анчелотті одразу випустив на поле Тосуна, а його підопічні пішли рятуватись. "Іриски" змогли влаштувати щось схоже на фінальний штурм, але нічого цікавішого за удар головою над воротами після подачі зі стандарту мерсисайдців не створили. Манчестер же почав розривати Евертон на контратаках – у компенсований час двічі міг забивати Бруну Фернандеш, однак перший його удар поцілив у хрестовину, а другий парирував Ольсен. Зрештою, другий гол таки прилетів у ворота господарів, але забив Марсьяль – Антоні реалізував вихід віч-на-віч. 0:2!

Таким чином, Манчестер Юнайтед став останнім півфіналістом Кубка англійської ліги.

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