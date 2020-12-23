"У нас буде абсолютно нова команда. З попереднього складу не залишиться нікого. Будемо об'єктивні: фінансові запити таких гравців, як Бакай і Хачеріді, в наступному сезоні нам не по зубах (близько 450 тисяч євро в рік за даними ЗМІ – прим.). Платіжна відомість не гумова.

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Наш підхід такий, що зарплати повинні бути адекватні, вони мають завжди виплачуватися вчасно. Потрібно сформувати такий бюджет, щоб не було навіть натяку на затримку зарплати.

Бюджет Динамо буде на рівні 9-10 команди в чемпіонаті. Майбутній сезон ми розглядаємо як етап становлення, починаємо з чистого аркуша. Це буде молода і завзята команда, яка буде грати в цікавий футбол", – цитує Коледу видання Вечірній Брест.

Зауважимо, контракти Євгена Хачеріді та Олександра Нойка з брестським Динамо чинні до кінця 2021 року. Раніше команду покинув Артем Мілевський у статусі вільного агента.

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