"Позаду дійсно вдала осінь: ми перші в турнірній таблиці, випереджаємо Шахтар, вперше за шість років Динамо завершило першу частину чемпіонату на першій позиції. Крім того, ми кваліфікувалися в групу Ліги чемпіонів, потім ми завоювали путівку в євровесну, посівши третє місце в цій групі.

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У той же час ми зарекомендували ряд молодих гравців (Циганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарний) і заробили великі гроші – близько 38 мільйонів євро пішли в казну клубу. Власник клубу Суркіс дуже задоволений і хоче знову створити сильне в Європі Динамо", – поділився Вукоєвіч у коментарі Jutarnji list.

Нагадаємо, хорват влітку 2020 року став частиною тренерського штабу Луческу в Динамо. У статусі гравця Оґнєн захищав кольори київського клубу в 2008-2013 роках.

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