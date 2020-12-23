Мексиканський Тігрес обіграв Лос-Анджелес у фіналі Кубка КОНКАКАФ. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок КОНКАКАФ-2020, фінал

Тігрес – Лос-Анджелес – 2:1

Голи: Айяла, 72, Жиньяк, 84 – Дієго Россі, 61

Перший тайм пройшов фактично без моментів, за виключенням невдалих спроб Вели зі штрафних. А от у другому таймі Лос-Анджелес вийшов вперед завдяки елегантному голу Дієго Россі.

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Однак, Айяла на 72 хвилині замкнув подачу з кутового, а трохи пізніше Жиньяк точним ударом у кут воріт приніс трофей мексиканському клубу.