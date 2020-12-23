Італія, Серія А, 14-й тур

Наполі – Торіно – 1:1

Голи: Інсіньє, 90+3 – Іццо, 57

Рома – Кальярі – 3:2

Голи: Верету, 11, Джеко, 71, Манчіні, 77 – Педро, 59, 90 (пен.)

Сампдорія – Сассуоло – 2:3

Голи: Квальярелла, 55, Бальде, 84 – Траоре, 2, Капуто, 57, Берарді, 58

Вилучення: Бальде, 90+2 (Сампдорія, червона картка)

Спеція – Дженоа – 1:2

Голи: Нзола, 10 – Дестро, 15, Крішіто, 72 (пен.)

Удінезе – Беневенто – 0:2

Голи: Капрарі, 10, Летіція, 77

Мілан – Лаціо – 3:2

Голи: Ребіч, 10, Чалханоглу, 15 (пен.), Ернандес, 90+2 – Альберто, 28, Іммобіле, 59

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 27 (Лаціо)

Інтер переміг Верону та вийшов на перше місце у Серії А

Наполі після двох поспіль поразок намагався реабілітуватися у матчі з аутсайдером турніру Торіно. Перший тайм голів не приніс, а по перерві першими забили... гості: після навісу з лівого флангу м'яч потрапив до Армандо Іццо і той, вже у падінні, примудрився завдати удару – сфера, зрикошетивши від газону, дезорієнтувала голкіпера і влетіла у кут воріт. Весь другий тайм гості намагались переломити хід поєдинку. Фортуна посміхнулась "партенопейцям" вже у доданий час – Лоренцо Інсіньє зумів перекинути голкіпера суперника і врятувати одне очко для своєї команди.

Рома забила у ворота Кальярі вже на 11-й хвилині. Гольову атаку розпочав Генріх Мхітарян, який довгим пасом з центра поля знайшов одноклубника на правому фланзі. Той прострілив у штрафний майданчик і сфера, після серії рикошетів потрапила до Жордана Верету – французький півзахисник зльоту перправив м'яч у сітку. По перерві гості зусиллями Гальвао Жоао Педро зрівняли – португалець пострілом з-за межі штрафного майданчика пробив у дальній кут. Як не тягнувся Антоніо Міранте до м'яча, але дістати його не зміг. В середині другого тайму "вовки" протягом шести хвилин забили двічі і фактично зняли питання щодо переможця матчу. Невгамовний Жоао Педро на останній хвилині дещо підсолодив гіркоту поразки з результативним пострілом з пенальті, але на більше гостей не вистачило.

Сассуоло, який в останніх турах трохи збавив хід, на другій хвилині вийшов вперед у матчі з Сампдорією. "Чорно-зелені" скористались дитячою помилкою захисника поблизу власних воріт і Хамед Траоре з подачі Франческо Капуто відкрив рахунок у матчі. Після відпочинку Фабіо Квальярелла рахунок зрівняв. Та не встигли господарі як слід відсвяткувати взяття воріт, як протягом двох хвилин отримали у свої ворота ще два голи: Франческо Капуто добив круглого у сітку після рикошету, а за мить Доменіко Берарді покарав захисників за нерозторопність. Під кінець матчу Бальде Кейта став героєм і антигеороєм одночасно: сенегалець спочатку скоротив рахунок у матчі до мінімуму, а вже у доданий час заробив червону картку за підніжку супернику.

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Невдахи Серії А – Спеція та Дженоа – ще до 15-ї хвилини встигли обмінятись голами. Спочатку М'бала Нзола вдало замкнув простріл Еммануеля Гаясі, опинившись у потрібний момент перед воротами Дженоа. А згодом Горан Пандев прорвався правим флангом до штрафного суперника і віддав на Маттіа Дестро, який вдотик відновив статус-кво. В середині другого тайму Доменіко Крішіто реалізував пенальті і приніс Дженоа важливі три очки.

Сусіди по турнірній таблиці – Удінезе та Беневенто – у очній зустрічі більше думали про оборону, аніж про чужі ворота. Тим не менше на початку матчу Джанлука Капрарі наважився на дальній удар, який досяг цілі і вивів гостей вперед. А в середині другої сорокап'ятихвилинки Гаетано Летіція ударом з гострого кута поставив масну крапку у матчі.

Центральний матч туру між Міланом та Лаціо виправдав усі сподівання. "Россонері" вже до 15-ї хвилини шокували підопічних Сімоне Індзагі двома голами. Анте Ребіч, після навісу з кутового, головою переправив м'яч у сітку, а згодом Хакан Чалханоглу з пенальті збільшив перевагу своєї команди до двох голів. В середині тайму своє право на одинадцятиметровий здобули гості: на удар Чіро Іммобіле Джанлуїджі Доннарумма зреагував, відбив і сфера, влучивши у стійку, вилетіла в поле. Першим на добивання встиг Луїс Альберто і головою спрямував круглого у сітку.

По перерві Іммобіле таки вдалось забити: після розкішного навісу Мілінковіча-Савіча він сходу пробив у протихід голкіперу у правий кут воріт. Все йшло до нічиєї, аже поки у доданий час своє слово не сказав Тео Ернандес – француз опинився першим на м'ячі після навісу з кутового і влучним ударом головою приніс Мілану лідерство у Серії А.

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