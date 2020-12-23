Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся в основу з асистом проти Арсенала. "Футбол 24" зібрав реакцію на першу появу українця на полі за 5 останніх матчів.

Олександр Зінченко для Хосепа Гвардіоли знову став гравцем глибокої ротації. Це просто факт, який потрібно прийняти і не будувати жодних ілюзій. Травми Бенджамена Менді у двох попередніх сезонах дозволяли українцю регулярно виходити на поле. Тепер у ієрархії лівих захисників Сашко програє не лише французу, а й номінально правому фулбеку Жоау Канселу.

Зінченко відзначився першою результативною дією в сезоні – відео ідеального навісу українця

У поточній кампанії Зінченко – типовий гравець для кубкових турнірів. Їх у Англії традиційно використовують, щоб дати перепочинок основі. Нехай вас не вводить в оману гра у Лізі чемпіонів. Вже в першому турі Ман Сіті прибив головного конкурента за вихід із групи – Порту. Сашко той матч провів у запасі, а от далі почав грати регулярно. Але 12 хвилин в матчах АПЛ після 13 турів – це тривожно для збірної України, якій літом грати на Євро.

До матчу проти Арсенала в Кубку англійської ліги Зінченко виходив на поле ще 1 грудня в ЛЧ. Іронічно, що в тій грі з Порту Олександра визнали найкращим гравцем поєдинку. Відразу після цього 5 ігор поза заявкою і одна на лаві для запасних. Очевидно, що мотивувати українця на зустріч з "канонірами" не довелося. Як результат – перша результативна дія у сезоні вже на 3-й хвилині гри.

Прикро, що фактично цим спалахом і обмежилися старання Зінченка. Свій успіх він розвинути не зміг, але й нічого не зіпсував. Гвардіола навіть перевів Сашка у центр півзахисту на останні півгодини. За оцінками статистичного порталу SofaScore Зінченко (разом із Родрі) посідає шосту позицію. То й же Канселу напрацював на вищий бал навіть без асисту. Детальний аналіз виступу українця можна прочитати у нашому звіті.

Ман Сіті розгромив Арсенал у Кубку ліги: продовження кошмару "канонірів", жодних змін для Зінченка та необхідність VAR

Британські ЗМІ також відзначають неоднозначність гри Зінченка проти Арсенала. Результативний пас не дозволяв оцінити його гру низько, але приводів для схвальних відгуків журналісти більше не знайшли. Зокрема, ManchesterEveningNews поставили Зінченку 6 – найгірша оцінка разом із сімома іншими гравцями "містян". "Хороша гра вперед і не дуже добре в захисті. Це саме можна сказати про будь-який матч Зінченка. Він блискуче зіграв, коли Сіті відкривав рахунок, але частково винен у пропущеному голі", – пише видання.

Репортери Sportskeeda виявилися щедрішими: "Зінченко провів хороший матч на лівому фланзі. Йому вдалося оформити асист, здійснивши хороший крос на голову Жезуса". Оцінка – 7 (як і у Жезуса та Ляпорта). Вище лише у Філа Фодена.

Ruetir взагалі розщедрився на 7,5: "Виглядав позитивно, тому що зробив важливий внесок, коли Манчестер Сіті відкривав рахунок". Кращі оцінки, ніж у Зінченка, отримали Марез, Фоден та Жезус.

Фанатський портал City Extra нагородив Зінченка скромними 5,5: "Обнадійливо почав гру, коли його зв'язка з Жезусом призвела до гола нападника. Після цього матч був спокійним, українець рідко опинявся в епіцентрі, але приємно, що він потрапив у стартовий склад". Ще п'ять футболістів отримали такі ж бали, а найгіршим став Родрі – 5.

The 4th Official вище за Зінченка оцінили лише Фернандінью, Фодена та Мареза: "Добре виконував свої оборонні обов'язки, коли цього потребувала ситуація. Завершив гру з результативною передачею у своєму активі". Оцінка – 7,5.

Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал

N Sport найгіршим вважає Бернарду Сілву, а Зінченко отримав 6 балів: "Більшу частину вечора провів поблизу бокової лінії і доставив чудовий крос Жезусу. Краще йшов уперед, ніж захищався".

90 minut не вражає винахідливістю – відразу сім футболістів Ман Сіті отримали "шістку". Серед них і Зінченко: "Зовсім не мав роботи в обороні й оформив ранній асист. Пізніше перейшов у середину поля, де почувався комфортно. Зрештою, цього варто було очікувати".

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею

Уболівальники хвалять, але згадують конкурента

"Можливо, непопулярна думка, але я вважаю, що Зінченко виглядав солідно. Чудова продуктивність, окрім пострілу в кінці, звичайно, але це не його робота".

Probably unpopular opinion but thought Zinchenko was solid tonight. Great performance, apart from the shot at the end of course, but that's not his job. — Mark Jeffery (@Mark_Jeffery1) December 22, 2020

"Шкода Зінченка – він центральний хавбек, який грає на лівому фланзі. Виглядав набагато краще у півзахисті, ніж на позиції лівого захисника".

Feel sorry for Zinchenko, he's a central midfielder playing at left back.



Looked so much more comfortable in midfield than at left back. — Luke (@Komps4) December 22, 2020

"У Лейпцигу Анхеліньо – один із найкращих лівих захисників на сьогодні. Здивований, що Пеп відпустив його замість Менді та Зінченка".

That Leipzig’s Angelino is one of the best left backs today, surprised pep let him go for mendy x zinchenko — M'pholar (@Morounfolaa) December 23, 2020

"Зінченко з асистом, Марез забив зі штрафного, а Жезус відзначився на перших хвилинах. Цього вечора буде екстрене засідання "Клубу хейтерів" задля обговорення стратегії на майбутнє. Тема дискусії: "Але, але, але це був лише Арсенал".

"Цей епізод застереже Луніна від авантюр у Реалі": конкуренція Шевченка та Реброва, трансфери українців і віра в Супрягу