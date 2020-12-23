Українська Прем'єр-ліга розташувалась на 12 місці серед найдорожчих європейських чемпіонатів за версією Transfermarkt. Загальна сума гравців УПЛ становить 340,93 млн євро.

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Україну обігнала австрійська Бундесліга, вартість футболістів якої оцінюють у 344,73 млн євро. На 13 позиції розмістилась грецька першість із загальною вартістю у 310,83 млн євро.

Досить очікувано лідирує у цьому рейтингу АПЛ – 8,89 млрд євро. Наступною у рейтингу йде Серія А (5,14 млрд євро), а замикає трійку Ла Ліга (5,05 млрд євро).

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