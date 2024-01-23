Українці за кордоном

Нападник Жирони і збірної України Артем Довбик прогнозовано став героєм після хет-трику у ворота Севільї – першого для себе в Ла Лізі. Так, Довбик опинився у топ-5 найрезультативніших гравців Європи – українець у суперзірковій компанії.

"Один з найкращих амбасадорів України": іспанські ЗМІ шаленіють від Довбика – порівняння з суперзірками і сигнал Джуду.

Ні Мессі, ні Роналду: Довбик оформив неймовірне бомбардирське досягнення, якого Іспанія не бачила понад 60 років.

Зінченко перевертає Арсенал – секретний код перемоги і дивне прокляття, український Пірло, з Забарним такого ще не було.

Топ-матчі дня

Інтер виграв Суперкубок Італії, дотиснувши Наполі у доданий час. Лаутаро приніс трофей, Індзагі увійшов в історію.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля.

Кубок Африки: Екваторіальна Гвінея зганьбила Кот-д'Івуар і вийшла в плей-офф, господарі за крок від сенсаційного провалу. Єгипет дивом вийшов у плей-офф, Гана феєрично зганьбилася з аутсайдером, опинившись на межі вильоту.

Ще один матч Кубка Африки завершився масовою бійкою – зіркового форварда стримали від нападу в підтрибунному приміщенні.

Кубок Азії: Китай зберіг шанси на плей-офф, не забивши жодного м'яча, Таджикистан проліз в 1/8.

Інші головні події

Шахтар націлився на гравця збірної Бразилії, який перемагав на Копа Амеріка.

"Я не звик проводити ротацію голкіперів": Карло Анчелотті поставив крапку щодо конкуренції Луніна і Кепи в Реалі.

Помер легендарний італійський форвард – він є найкращим бомбардиром збірної та виграв сенсаційне Скудетто.

Андрій Шевченко планує масове скорочення штату УАФ – Ребров може отримати нову посаду.

"Ми могли б почати хоч завтра": Суперліга працює над запрошенням англійських клубів – оголошена дата першого турніру.