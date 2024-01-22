Кубок Африки: Екваторіальна Гвінея зганьбила Кот-д'Івуар і вийшла в плей-офф, господарі за крок від сенсаційного провалу
У понеділок, 22 січня, відбулися матчі 3-го туру групового етапу КАН-2023. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Африки, група А, 3-й тур
Екваторіальна Гвінея – Кот д'Івуар – 4:0
Голи: Нсуе, 42, 75, Ганет, 73, Буйла, 88
Гвінея-Бісау – Нігерія - 0:1
Гол: Сангенте, 36 (автогол)
У матчі 3-го туру групи А Екваторіальна Гвінея оформила сенсацію, розбивши господарів турніру, збірну Кот-д'Івуару, з рахунком 4:0. Дублем у цій зустрічі відзначився 34-річний форвард Еміліо Нсуе, який виступає в третьому іспанському дивізіоні за Інтерсіті. Ще по м'ячу у свій актив записали півзахисник Алькояно Пабло Ганет і хавбек Логроньєса Яннік Буйла. Вони – представники третього і четвертого іспанського дивізіону відповідно.
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Так Екваторіальна Гвінея гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця в групі А. Нігерія завдяки перемозі над Гвінеєю-Бісау стала другою, а Кот д'Івуар залишився третім.
Проте команда Жан-Луї Гассе ще зберігає теоретичні шанси на вихід із групи – володарів додаткових чотирьох путівок до наступного раунду серед команд, що посіли треті місця, буде визначено за найкращими показниками. Але жахлива різниця голів (2:5) – явно не на користь івуарійців, які близькі до гучного провалу на домашньому КАН.
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