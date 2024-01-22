Поєдинок між Марокко та ДР Конго на Кубку африканських націй завершився масовими заворушеннями на полі.

Одразу після фінального свистка гравці збірних Марокко і ДР Конго почали з'ясовувати стосунки на полі. Гравців тривалий час не могли розборонити, але обійшлось без серйозних наслідків.

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Втім, Юссеф Ен-Несірі не заспокоївся. На відео з підтрибунного приміщення можна помітити як Шансель Мбемба прямував з поля, а Ен-Несірі мчався за ним, очевидно намагаючись побити. Воротар марокканців Буну ледь стримував свого партнера по збірній, вчепившись у його футболку.

Додамо, що поєдинок завершився нічиєю 1:1 – на гол Хакімі результативно відповів Сілас у другому таймі. Марокко набрало 4 очки після 2-х турів, тоді як ДР Конго друге з 2 пунктами в активі.

Scenes after Morocco 1-1 DR Congo.pic.twitter.com/gcSEoXm6t3 — George Addo Jnr (@addojunr) January 21, 2024