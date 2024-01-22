Хет-трик Артема у ворота Севільї дозволив довести кількість результативних дій українця до 19-ти. Це дозволило йому потрапити до топ-5 найрезультативніших гравців "великої п'ятірки" (чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції), повідомляє Sofascore.

Дебютний хет-трик Довбика і черговий гол Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Севілья – 5:1

Найрезультативнішим наразі є Харрі Кейн – 27 залучень у голи (22 забитих м'ячі та ще 5 асистів). Друге місце в Кіліана Мбаппе – 22 (19+3). Далі йде Салах (22, 14+8), а на четвертому місці – Лаутаро Мартінес (20, 18+2).

Нагадаємо, що Довбик приєднався до Жирони влітку 2023 року за 7,75 млн євро – 6 заплатили СК Дніпро-1, ще 1,75 млн євро отримав данський Мітьюлланд.

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса