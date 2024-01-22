"Гірники" ведуть перемовини з бразильським клубом щодо 20-річного гравця. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що трансфер Марлона Гомеша є пріоритетною ціллю для Шахтаря. Є великий оптимізм, що "гірники" закриють угоду. Сума трансферу наразі невідома. Transfermarkt оцінює бразильця в 6 мільйонів євро. Ймовірно, це потенційна заміна Георгію Судакову, який виступає на тій самій позиції, що й можливий новачок Шахтаря.

Марлон Гомеш – вихованець Васко да Гама. Він дебютував за першу команду у 2022 році. Загалом за свій клуб він відіграв у 45 матчах, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Центральний півзахисник також викликається до молодіжної збірної Бразилії, у складі якої здобував перемогу на Копа Амеріка-2023 U-20.

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