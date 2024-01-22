Товариський матч 22 01 2024

Шахтар – Пюнік – 2:0

Голи: Зубков, 14, Цуканов, 83

Шахтар: Різник (Рудько, 46) – Конопля (Гочолейшвілі, 46), Бондар (Лемкін, 46 (Лацабідзе, 70)), Матвієнко (Ракицький, 46), Азаров (Педрінью, 46) – Степаненко (Назарина, 46), Бондаренко (Очеретько, 46 (Цуканов, 70)) – Зубков (Швед, 46), Судаков (Криськів, 46), Кевін (Невертон, 46) – Сікан (Егіналду, 46)

Перший удар трапився на 11 хвилині з подачі... Судакова. Обрізався Георгій, пішла стрімка контра і мінімальний промах над лівою дев'яткою. Кевін, який дебютує відразу в основі, активно грає у відборі та шукає передачами Зубкова. Обидві команди великими силами пресингували у стартовій десятихвилинці, але українці швиденько змусили вірменів сісти у глибший блок. На 14 хвилині Конопля виконав непогано діагональ на лівий фланг. Кевін підібрав біля кутового, спокійно розвернувся опонента, увірвався у штрафний і знайшов Зубкова. Є блискавичний асист дебютанта "гірників" вартістю 15 мільйонів євро!

Шахтар – Пюнік: онлайн-трансляція матчу – Кевін відразу ж дебютує

Сікан доволі небезпечно приклався з правого флангу, ще один постріл Данила заблокували. Різник ледь не загрався, обводячи нападника Пюніка у своєму воротарському. Шахтар активно відпрацьовує початок атак з меж свого штрафного. Вірменський клуб у цьому контексті – корисний спаринг-партнер. Одна зі спроб такого масованого пресингу завершилася пасом Коноплі в дотик. Бондаренко отримав незвично багато простору, але затягнув з ударом до блоку.

Зубков також помилився на своїй половині, захисники підстрахували. Степаненко впав на газон не в ігровому епізоді. Відчув опорник Шахтаря такий біль у нозі, що аж зняв бутс. Тарас, утім, повернувся на поле після певної паузи. Сікан перехопив у високому пресингу і відправив м'яч повз голкіпера. Судді вгледіли порушення правил. Судаков перспективно закидає зі своєї половини на Кевіна, але в офсайд.

Друга половина стартувала серією ударів вірменської команди. Закидання після розведення в центрі поля, не дуже влучний удар. А ще через кільканадцять секунд Назарина завозився біля свого штрафного – Лемкін встиг заблокувати небезпечний удар. Лівий фланг Шахтаря і після 11 замін бразильський та дуже активний. Невертон пару разів поспіль робить спроби входження у штрафний. Непоганий удар/простріл бразильця, Егіналду втратив нагоду підправити м'яч з лінії воротарського.

Помиляємося і героїчно виправляємося – такий девіз стартових 15 хвилин другого тайму від гравців Шахтаря в обороні. Попереду веде гру Ракицький, який розкидає діагоналі на обидва фланги. Пюнік також спробував пограти у білдап від воротаря. Швед перехопив, міг розстрілювати сам з кількох метрів, міг котити вільним партнерам, але віддав на чужого. Неприпустима і прикра помилка Мар'яна, якому більше за багатьох одноклубників треба доводити Пушічу свою спроможність.

Пройшов навіс з правого флангу, обстукалися вірмени головами і пробили – Рудько перевів на кутовий. Ракицький пройшов з м'ячем від свого штрафного і зряче пробив з центра поля – голкіпер з величезними проблемами витягнув. Віктор Цуканов, 17-річний талант атакувальної ланки з молодіжки, отримує дебютні 20 хвилин від Пушіча. Також на 70 хвилині вийшов 19-річний Лука Лацабідзе, якого ще навіть не представляли у Шахтарі.

Швед непогано відпрацьовує в обороні. Цуканов обіграв опонента і покотив у розріз між Невертоном та Егіналдо. Бразильці на цей розумний пас не встигли, позаяк надто пізно зреагували. Дуже багато цікавих атак Шахтаря обриваються офсайдами. Вірменський голкіпер необережно відпасував зі свого воротарського, Цуканов накрив опонента ззаду і без зайвого дотику проштовхнув у сітку. Оце так дебют 17-річного атакувального півзахисника, який перед тим непогано покомбінував з партнерами.

Наприкінці зустрічі розслабилися оборонці Шахтаря. Два поспіль удари з вбивчої дистанції. Спершу Гочолейшвілі вибив з порожніх воріт, а потім Рудько потягнув ефектний удар у дальній правий кут. Шахтар важкувато починає 2024 рік проти не найвибагливішого суперника. Не вистачало злагодженості попереду, але індивідуальної майстерності Кевіна (бразилець показав, що міцно стоїть на ногах і в обороні, і в атаці) та відпрацьованого високого пресингу вистачило для здобуття результату. Відзначаємо також впевнені дії Рудька в рамці.