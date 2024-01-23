Украинцы за границей

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик прогнозируемо стал героем после хет-трика в ворота Севильи – первого для себя в Ла Лиге. Так, Довбик оказался в топ-5 самых результативных игроков Европы – украинец в суперзвездной компании.

"Один из лучших амбассадоров Украины": испанские СМИ безумствуют от Довбика – сравнение с суперзвездами и сигнал Джуду.

Ни Месси, ни Роналду: Довбик оформил невероятное бомбардирское достижение, которого Испания не видела более 60 лет.

Зинченко переворачивает Арсенал – секретный код победы и странное проклятие, украинский Пирло, с Забарным такого еще не было.

Топ-матчи дня

Интер выиграл Суперкубок Италии, дожав Наполи в добавленное время. Лаутаро принес трофей, Индзаги вошел в историю.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году – Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил из центра поля.

Кубок Африки: Экваториальная Гвинея опозорила Кот-д'Ивуар и вышла в плей-офф, хозяева в шаге от сенсационного провала. Египет чудом вышел в плей-офф, Гана феерично опозорилась с аутсайдером, оказавшись на грани вылета.

Еще один матч Кубка Африки завершился массовой дракой – звездного форварда удержали от нападения в подтрибунном помещении.

Кубок Азии: Китай сохранил шансы на плей-офф, не забив ни одного мяча, Таджикистан пролез в 1/8.

Другие главные события

Шахтер нацелился на игрока сборной Бразилии, побеждавшего на Копа Америка.

"Я не привык проводить ротацию голкиперов": Карло Анчелотти поставил точку в конкуренции Лунина и Кепы в Реале.

Умер легендарный итальянский форвард – он является лучшим бомбардиром сборной и выиграл сенсационное Скудетто.

Андрей Шевченко планирует массовое сокращение штата УАФ – Ребров может получить новую должность.

"Мы могли бы начать хоть завтра": Суперлига работает над приглашением английских клубов – объявлена дата первого турнира.