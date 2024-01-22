Ні Мессі, ні Роналду: Довбик оформив неймовірне бомбардирське досягнення, якого Іспанія не бачила понад 60 років
10:29 - Читать на русском
Нападник Жирони Артем Довбик вписав своє прізвище в історію іспанського чемпіонату.
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Віктор Циганков
89’ Крістіан Стуані
Ісаак Ромеро 10’
10’ Ісаак Ромеро
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Віктор Циганков
89’ Крістіан Стуані
Довбику знадобилось 18 хвилин та 53 секунди від початку матчу, аби оформити хет-трик у ворота Севільї, повідомляє MisterChip.
Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – відео голів українця у ворота Севільї
Такого не траплялось у чемпіонаті Іспанії аж з 1960 року, коли екс-гравець Реала Пепілло оформив хет-трик у ворота Реал Сосьєдад.
Нагадаємо, Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розбила Севілью (5:1). Таким чином, Артем довів лік своїх голів у Ла Лізі до 14-ти, поділяючи першу сходинку з Беллінгемом.
Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter