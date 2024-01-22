Нападник Жирони Артем Довбик вписав своє прізвище в історію іспанського чемпіонату.

Довбику знадобилось 18 хвилин та 53 секунди від початку матчу, аби оформити хет-трик у ворота Севільї, повідомляє MisterChip.

Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – відео голів українця у ворота Севільї

Такого не траплялось у чемпіонаті Іспанії аж з 1960 року, коли екс-гравець Реала Пепілло оформив хет-трик у ворота Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розбила Севілью (5:1). Таким чином, Артем довів лік своїх голів у Ла Лізі до 14-ти, поділяючи першу сходинку з Беллінгемом.

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса