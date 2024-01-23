КАН, 3-й тур, група B

Кабо-Верде – Єгипет – 2:2

Голи: Беншимол, 45+1, Тейшейра, 90+9 – Трезеге, 50, Мохамед, 90+3

Мозамбік – Гана – 2:2

Голи: Катамо, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Дж. Айю, 15, 70 (обидва – з пенальті)

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Гана сенсаційно втратила перемогу в матчі з Мозамбіком. "Чорні зірки" пропустили два м'ячі в компенсований час. Таким чином, Гана посіла третє місце, але все ще зберігає шанси на вихід в наступний раунд. Чотири путівки в наступний раунд отримають команди, які посіли треті місця й мають найкращі показники.

В паралельному матчі Єгипту без травмованого Мохамеда Салаха потрібна була перемога або нічия/поразка Гани, щоб вийти напряму в плей-офф. За рахунку 1:1 здавалось, що "фараони" не зможуть дотиснути Кабо-Верде, який став сенсаційним лідером в таблиці. Кінцівка зустрічі видалася вогняною. Спочатку Мохамед вивів Єгипет вперед, але на 9 компенсованій хвилині Кабо-Верде зрівняв рахунок. Таким чином, "акули" зберегли перше місце, а "фараони" фінішували другими в групі.

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