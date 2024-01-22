Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті після непростої перемоги над Альмерією (3:2) у 21-му турі чемпіонату Іспанії вкотре розповів, як використовуватиме своїх воротарів – Андрія Луніна і Кепу Аррісабалагу.

"Кепа і Лунін щасливі та спокійні. Я весь час із ними розмовляю. Я не звик проводити ротацію голкіперів.

Три пропущених голи Кепи та вогняний камбек Мадрида у відеоогляді матчу Реал – Альмерія – 3:2

Але така ситуація вже була – з Касільясом і Дієго Лопесом. Тоді це було непогано. Сподіваюся, зараз усе вийде точно так само.

Пропускають багато голів? Ми повинні бути більш твердими та рішучими під час гри в обороні", – цитує Анчелотті офіційний сайт мадридців.

Нагадаємо, наразі Реал йде у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, поступаючись Жироні одним очко (у "вершкових" є ще гра у запасі).

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі