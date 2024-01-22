Наполі був близьким до серії пенальті, але програв Інтеру в фіналі Суперкубка Італії-2023 (0:1). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Менш ніж за місяць Наполі та Інтер стартують у плей-офф Ліги чемпіонів, а сьогодні в столиці Саудівської Аравії розіграли Суперкубок Італії-2023. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про дуель володаря Скудетто та переможця Кубка Італії минулого сезону.

Інтер, який у минулому сезоні дійшов до фіналу ЛЧ, вважали явним фаворитом. У чемпіонаті Італії команди розділяють аж 20 очок, а на початку грудня "нерадзуррі" на виїзді розбили Наполі з рахунком 3:0. Востаннє команда Сімоне Індзагі програвала у Серії А ще 27 вересня, поступившись Сассуоло, а безпрограшна серія "нерадзуррі" у чемпіонаті Італії налічує 14 матчів. У Наполі все зовсім інакше – чемпіони Італії 2022/23 у поточному сезоні Серії А йдуть тільки 9-ми, та вже встигли звільнити Руді Гарсію, який протримався лише 16 матчів. Прихід Вальтера Мадзаррі ситуацію поки не покращив. Словом, абсолютна більшість віддавала перевагу Інтеру.

Помер легендарний італійський форвард – він є найкращим бомбардиром збірної та виграв сенсаційне Скудетто

Сімоне Індзагі виставив абсолютно прогнозований склад – майже той самий, який розбив Лаціо в півфіналі. Як і очікувалося, єдиною зміною в Інтері стала поява де Врея замість Бастоні, в якого виникли проблеми зі здоров'ям. Сімоне Індзагі вирішив не ризикувати основним центральним захисником. У Наполі теж була одна зміна – замість Маріо Руя вийшов Алессіо Дзербін, який став героєм півфіналу з Фіорентиною. Тоді нападник вийшов наприкінці гри та оформив дубль. Зрозуміло, що не було навіть у заявці Віктора Осімхена і Франка Замбо-Ангісса – обоє перебувають у збірних на Кубку Африки.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Старт гри минув без гострих моментів. Обидві команди обмінялися небезпечними подачами з флангу, але без ударів по воротах. А на 15-й хвилині Федеріко Дімарко ледь не став автором шедеврального м'яча. Лівий захисник Інтера класно приклався з льоту з-за меж штрафного – поруч зі стійкою! Голліні не реагував, безсило проводжаючи м'яч поглядом.

Цей момент дещо оживив гру. Інтер активно пішов уперед. Голліні впорався з ударом Чалханоглу, а Лаутаро двічі не влучив у площину. Спершу чемпіон світу зарядив над дев'яткою, а згодом головою не влучив у кут воріт. На трибунах показали сумного Лучано Спаллетті – колишній тренер Наполі, який зараз очолює збірну Італії, явно не був задоволений такою блідою грою своїх екс-підопічних.

На 38-й хвилині Інтер забив. Тюрам отримав м'яч на лівому фланзі, розібрався з суперником і віддав у воротарський на Лаутаро. Той легко вразив порожні ворота, але порадіти не встиг – асистент арбітра зафіксував офсайд, а гол скасували. У підсумку, перший тайм завершився нульовою нічиєю. Можна сказати, що цей результат був на користь Наполі – "партенопейці" жодного разу не пробили у площину воріт. Інтер атакував більше, однак кілька своїх моментів втілити в гол не зумів.

Другий тайм розпочався з хвилини мовчання. З Італії прийшла сумна звістка – не стало легендарного Джіджі Ріви, який є найкращим бомбардиром збірної Італії.

По перерві перший шанс створив Наполі. Підопічні Мадзаррі заробили перспективний штрафний, який невдало виконав Політано – вище воріт. А от Хвіча пробив куди краще. Грузин в своєму фірмовому стилі закрутив у дальній кут – ефектний сейв Зоммера. Найкращий момент у матчі на дві команди. Хороший старт другого тайму для Наполі зіпсував Джованні Сімеоне. Маючи жовту картку, аргентинець грубо зіграв проти Ачербі та побачив перед собою червону. Неаполітанці залишилися в меншості.

Мадзаррі вирішив замінити Кварацхелію, який пішов з поля вже на 70-й хвилині. Схоже, маючи на одного гравця менше, наставник Наполі вирішив тягнути до серії пенальті. Плюсом для "партенопейців" було те, що регламент Суперкубка не передбачає екстра-таймів – відповідно, протриматися залишалося не так довго.

Інтер притис, а Сімоне Індзагі намагався вирвати перемогу в основний час. Алленаторе перейшов на схему з трьома форвардами, випустивши на допомогу Лаутаро Алексіса Санчеса та Марко Арнаутовіча. Дует джокерів ледь не організував гол на 85-й хвилині. Чилієць знайшов Арнаутовіча в штрафному, однак австрієць не зміг пробити повз Голліні з Маріо Руї. У Наполі Ліндстрьом наважився на удар у дотик метрів з 40 – трохи вище.

Зрештою, реалізувати чисельну перевагу Інтер зумів аж на 90+1 хвилині. Лаутаро Мартінес у падінні все ж замкнув простріл Павара та приніс "нерадзуррі" Суперкубок Італії. 123-й гол аргентинця за Інтер дозволив йому наздогнати Крістіана В'єрі у списку бомбардирів міланського клубу.

Інтер втретє поспіль здобув Суперкубок Італії, повторивши досягнення Мілана, який робив це у 1992-1994 роках. Загалом це 8-ма перемога в турнірі для "нерадзуррі" – попереду тільки Ювентус, у якого 9 трофеїв. Наставник Інтера Сімоне Індзагі увійшов в історію Суперкубка Італії – він став першим тренером, який виграв цей трофей 5 разів (двічі з Лаціо і тричі поспіль – з Інтером).

Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню