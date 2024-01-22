Кубок Азії, група А, 3-й тур

Таджикистан – Ліван – 2:1

Голи: Умарбаєв, 80, Хамрокулов, 90+2 – Жраді, 47

Вилучений: Аль-Зейн, 56

Катар – Китай – 1:0

Гол: Аль-Хаідос, 66

Перед матчами заключного 3-го туру Ліван замикав квартет групи А. В останньому турі команді Міодрага Радуловіча потрібно було перемагати, щоб претендувати на плей-офф – і станом на 80-ту хвилину вона виконувала це завдання завдяки голу півзахисника кіпрського Аполлона Басселя Жраді. Однак наприкінці зустрічі збірна Таджикистану дотиснула ліванців завдяки голам Умарбаєва та Хамрокулова. Завдяки цій ударній кінцівці саме "кедри" вийшли до плей-офф з другого місця.

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Збірна Катару достроково гарантувала собі перше місце в групі, але навіть граючи не найосновнішим складом, обіграла Китай. Команда Александара Янковіча посіла третє місце завдяки двом набраним очкам у попередньому турі.

Парадокс, але збірна Китаю продовжує претендувати на вихід у плей-офф, так і не забивши на груповому етапі жодного м'яча! У рейтингу третіх місць Китай поки входить до прохідної четвірки, але змушений чекати завершення групового турніру.

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