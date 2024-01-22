У понеділок, 22 січня, пішов із життя головна бандьєра Кальярі Луїджі Ріва. Як інформує Gazzetta dello Sport, його госпіталізували в неділю, 21 січня, після скарг на погане самопочуття. Повідомлялося, що в понеділок Ріві стало краще і його готують до операції на серці.

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Однак надвечір прийшли погані новини – Ріва пішов із життя, хоча ще станом на 19:00 він не був у критичному стані. Лікарня Кальярі навіть випустила спеціальний прес-реліз, заявивши, що відомий пацієнт спокійний і перебуває у стабільному стані.

Джіджі Ріва провів за Кальярі 19 сезонів своєї кар'єри. У сезоні 1969/70 він привів сардів до чемпіонського титулу Серії А, а у 1968-му виграв чемпіонат Європи у складі збірної Італії. Він досі є найкращим бомбардиром за всю історію "Скуадри адзурри" – 35 голів у 62 матчах.

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