Організатори Європейської Суперліги заявили, що зібрали вже 20 команд і переконують ще 30 потенційних учасників. Сам турнір може стартувати у 2025 році.

Суперліга активізувала переговори з європейськими клубами на початку року і стверджує, що вже має "двадцять дуже мотивованих команд і ще тридцять майже переконаних учасників". Про це заявив генеральний секретар організації Анас Лаграрі.

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"Ми могли б почати хоч завтра", – цитує слова Лаграрі AS, посилаючись на видання Ouest France. Згідно з першоджерелом, мета Суперліги полягає в тому, щоб запустити змагання у вересні 2025 року. Причому організатори хочуть залучити до цього процесу також англійські клуби, які відмовилися від участі в Суперлізі.

Наразі Суперліга не хоче розкривати назви клубів, які дали свою згоду на участь у турнірі, оскільки вони можуть постраждати. УЄФА може застосувати санкції щодо "перебіжчиків".

Щороку між учасниками розподілятимуть 4,6 мільярда євро – у понад півтора раза більше, ніж командам в єврокубках пропонує УЄФА. Ще 400 мільйонів на рік Суперліга спрямуює до фонду солідарності, а також на інші потреби.

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