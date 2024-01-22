"Футбол 24" підготував черговий випуск на своєму YouTube-каналі. Предмет розбору – гра Олександра Зінченка та Іллі Забарного в черговому турі АПЛ.

Як зіграли Олександр Зінченко та Ілля Забарний в АПЛ / колаж: Олександр Фегер, Футбол 24

Олександр Зінченко, який пропустив останні поєдинки через травму, повернувся у склад Арсенала. Українець відіграв весь матч проти Крістал Пелас (5:0) і став одним із найкращих, хоч і не зумів відзначитися результативними діями. Деякі передачі Зінченка з глибини поля багатьом нагадали паси легендарного Андреа Пірло.

А от у Іллі Забарного все не так добре. Захисник збірної України традиційно вийшов у стартовому складі Борнмута, але матч проти Ліверпуля став для нього невдалим. Команда Юргена Клоппа оформила розгром з рахунком 4:0, а український футболіст отримав одну з найнижчих оцінок у поєдинку.

Про виступи гравців збірної України в 21-му турі АПЛ дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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