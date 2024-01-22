"Чітка позиція нового керівництва УАФ – скорочення штату. Не буде вже місця в УАФ тій сотні перших віце-президентів і двом сотням просто віце-президентів. Все, лафа закінчилася.

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Один перший віце-президент і хтось говорить – три, хтось говорить – 5 віцепрезидентів, відповідальних за різні напрямки роботи. До речі, в кулуарах несуть інформацію, що одним із віце-президентів УАФ може стати Сергій Ребров. Не знаю, чи це правда, чи робочий варіант, чи просто плітки. Я чому запам'ятав: ніколи не чув, щоб головний тренер національної збірної також був віце-президентом федерації. Звернув на це увагу.

Не буде в новій асоціації роздутого штату і роздутого бюджету для людей, які хр*н знає, чим займаються і за що відповідають. Не буде власних охоронців президента на посадах менеджерів на зарплаті з бюджету УАФ. Не буде власних Range Rover, придбаних за кошти УАФ. Не буде.

Сподіваюся, хоча б при цьому президенту як мінімум національна збірна України отримає власний командний автобус. У мене в голові не вкладається – національна збірна, головна команда величезної країни, не має власного автобуса. За всю історію існування, понад 30 років, ніхто не додумався купити збірній автобус. Національній збірній.

Про молодіжні, жіночу навіть не говорю. Думаю, що повторити те фіаско попередника – це вже треба дуже і дуже постаратися. Гірше бути вже не може", – розповів журналіст Віктор Вацко на своєму Ютуб-каналі.

Нагадаємо, засідання Конгресу УАФ, на якому оберуть нового президента Асоціації, заплановане на 25 січня і відбудеться в Києві. Андрій Шевченко є єдиним кандидатом на цю посаду.

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