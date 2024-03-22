Головні новини футболу 21 березня: Україна пройшла Боснію, останній суперник на шляху до Євро, Ліверпуль хоче Забарного
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 березня.
Збірна України
Україна у дуже важкому матчі перемогла Боснію та Герцеговину. Героєм матчу став Роман Яремчук, який після виходу на заміну зробив гол+пас на останніх хвилинах. Сергій Ребров виділив головні проблеми команди.
Наша збірна прорвалася у фінал кваліфікації на Євро-2024. У вирішальному матчі Україна зіграє проти Ісландії, яка пройшла Ізраїль. Визначилися фінальні пари плей-офф відбору на чемпіонат Європи.
Володимир Бражко дебютував за збірну України. Українські фанати нагадали про війну з Росією під час гри проти Боснії та Герцеговини – дісталось і ООН.
Лунін в Реалі
Реал підготував Луніну новий контракт і чекає відповіді. Андрій може отримати іменитого конкурента. Мадрид екстрено змінив плани щодо голкіпера. Лунін може перейти в Арсенал до Зінченка: Реал має шанс отримати мільйони, а українець – подвоєння зарплатні.
Інші новини
Ілля Забарний може підсилити Ліверпуль – новий спортивний директор "червоних" посприяє трансферу. Челсі та Манчестер Сіті попередили про виключення з АПЛ.
Грузія переграла Люксембург і наблизилася до Євро-2024. Польща в більшості розбила Естонію, Греція знищила Казахстан, а Уельс розібрався з Фінляндією.