Збірна України

Україна у дуже важкому матчі перемогла Боснію та Герцеговину. Героєм матчу став Роман Яремчук, який після виходу на заміну зробив гол+пас на останніх хвилинах. Сергій Ребров виділив головні проблеми команди.

Наша збірна прорвалася у фінал кваліфікації на Євро-2024. У вирішальному матчі Україна зіграє проти Ісландії, яка пройшла Ізраїль. Визначилися фінальні пари плей-офф відбору на чемпіонат Європи.

Володимир Бражко дебютував за збірну України. Українські фанати нагадали про війну з Росією під час гри проти Боснії та Герцеговини – дісталось і ООН.

Лунін в Реалі

Реал підготував Луніну новий контракт і чекає відповіді. Андрій може отримати іменитого конкурента. Мадрид екстрено змінив плани щодо голкіпера. Лунін може перейти в Арсенал до Зінченка: Реал має шанс отримати мільйони, а українець – подвоєння зарплатні.

Інші новини

Ілля Забарний може підсилити Ліверпуль – новий спортивний директор "червоних" посприяє трансферу. Челсі та Манчестер Сіті попередили про виключення з АПЛ.

Грузія переграла Люксембург і наблизилася до Євро-2024. Польща в більшості розбила Естонію, Греція знищила Казахстан, а Уельс розібрався з Фінляндією.