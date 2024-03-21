У складі України вийшов дебютант, Боснія обрала оборонну модель

Після відмови від Циганкова позиція правого вінгера автоматично переходила до Зубкова. Голкіперська дилема вирішилась на користь Луніна, а форвардом таки випустили Довбика. Існувала також інтрига щодо центру поля, адже там половина виконавців мала проблеми з тонусом – а загалом можна було зліпити будь-яку комбінацію.

Сергій Ребров вирішив не сподіватись на розібраного Сидорчука та вікового Степаненка, якому не пощастило пропустити збори. Замість них позицію опорника закрив Бражко – Володимир отримав надважливе завдання вже у дебютному матчі за національну команду. Над ними розташувались Судаков і Зінченко (щодо участі останнього теж виникали питання).

Спрогнозувати склад боснійців було непросто навіть самим боснійцями. Команда у відборі грала як з трійкою захисників, так і з четвіркою. Саво Мілошевіч обрав трійку з Колашінацом. Латералі постійно падали у задню лінію, а трійка центрхавів грала 1-в-1 з нашими центрхавами.

38-річний Джеко в основі вийшов, 33-річного П'яніча притримали. Зате вийшов 30-річний Круніч, який ще восени бігав за Мілан. Бошняки вийшли грати з двома нападниками – поруч з Джеко розташувався Деміровіч, який наколотив 14+8 в Аугсбурзі у поточному сезоні.

Перший тайм – поганий

Всі очікували на відносно простий прохід збірної України, але вже на старті зустрічі за наших футболістів стало тривожно. Боснійці не виглядали хлопчиками для биття – навпаки, вони самі почали бити, кусатись, атакувати м'яч з усіх сторін. Під тиск потрапляв навіть Лунін. Як наслідок, початок виявився нервовим, з кількома стандартами й грубими фолами.

Що найбільш важливо, господарі увімкнули високий пресинг. Не сказати, що підопічні Сергія Реброва посипались, але простору попереду не виникало. Джеко і Деміровіч заважали нашим центрбеками, опорну зону повністю перекрили.

На стадії білд-апу наші намагались розігрувати 3-в-2, але це працювало через раз. По-перше, всі розташовувались на одній вертикалі, на використовуючи простір у напівфланзі. Це виливалось у затяжні перекати без просування. На лівий напівфланг почав опускатись Судаков, а по ходу тайму цей простір почав займати Зінченко (вони ротувались) і навіть Зубков. Олександр взагалі виявився непомітним, за винятком відрізку наприкінці першого тайму.

Втім, навіть якщо м'яч перетинав центральне коло, починались інші проблеми. Судаков не підіймався на чужу третину, ізоляцій для вінгерів не виникало. Створити кількісну перевагу на флангах теж не вдавалося. Кілька разів у прорив запускали Мудрика, однак до реального загострення справа не дійшла. Можна було б просто пуляти лонгболи на Довбика, але їх були і мало, і ефективність Артема викликала сумніви.

Із плюсів варто відзначити тільки прориви Забарного. Один із них приніс Україні дуже небезпечний стандарт (який нічим не завершився). Вперед йшов і Матвієнко, хоча й не так активно. Бражко й Миколенко страхували – і робили це дуже якісно. В теорії, саме цей механізм міг заламати модель щільний блок боснійців.

Але не вийшло. Перший тайм розбився на окремі й епізоди, нагадуючи класку УПЛ. Моментів збірна Україна не створила взагалі. До перерви підопічні Сергія Реброва провели всього три удари – усі дальні, усі вкрай неточні, один взагалі накрили.

Боснія і Герцеговина була навіть трішечки гострішою. На 37-й хвилині від пропущеного м'яча врятував Конопля, який вибив м'яч з лінії воріт. Цей епізод став наслідком кутового та скидки на дальню стійку, яку вже був готовий замикати Джеко.

На 38-й же хвилині Колашінац прорвався лівим флангом, зіграв у стіночку з Деміровічем та влетів на лівий кут воротарського. Звідти пробив Джеко, але Колашінац йому завадив – м'яч влучив у Сеада. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм – катастрофа

Сергій Ребров не провів замін у роздягальні. Була надія, що збірна налаштується й притисне "слабшого" суперника – футболісти довго стояли в енергетичному колі й щось обговорювали. Також очікувалось, що бошняки не витримають темпу й втомляться.

На жаль, сталося найгірше. По-перше, у футболі збірної України не змінилося нічого. По-друге, Боснія і Герцеговина забила гол. На 56-й хвилині господарі виграли підбирання після кутового й провели атаку другим темпом, у якій Дедіч отримав колосальну кількість простору. Той одразу ж виконав удар-простріл, а м'яч рикошетом від Матвієнка залетів під дальню стійку... 0:1!

Звісно ж, після цього команда Саво Мілошевіча сіла у низький блок. Сіла – і успішно відбивалася протягом 30 хвилин. За цей період підопічні Сергія Реброва не створили взагалі нічого. Ну, формально було 5 ударів (пробивали навіть з меж штрафного), але два накрили, а усі інші не були небезпечними.

Ідей у футболі нашої команди не було. Заміни пішли тільки з 76-ї хвилини, коли зняли з пробігу Зінченка та Зубкова. На полі з'явились Гуцуляк і Маліновський, що аж ніяк не вражало. Через 5 хвилин Сергій Ребров пішов ва-банк, додавши до Довбика ще й Яремчука – з пробігу зняли Бражка.

Одначасно з Романом на поле вийшов П'яніч. Одразу ж він міг прибити збірну України, викотивши передачу в штрафний під удар Джеко. Едін опинився на лінії воротарського, але удар у нього не вийшов – Лунін відбив. Цей епізод став фатальним для господарів.

Яремчук – янгол-охоронець збірної України

А далі сталося диво. На 85-й хвилині спрацювали заміни. Маліновський розвернув контратаку, віддавши пас Мудрику, а Михайло помітив ривок Коноплі по вільному правому флангу. Одразу ж туди пішла діагональ, яку Юхим прийняв – а потім стався простріл на 11 метрів. На замиканні опинився свіжий Яремчук, який прошив голкіпера у дотик. 1:1!

А на 88-й Роман взагалі вивів Україну вперед. Миколенко обігрався з Мудриком на власній половині й запустив передачу на хід Яремчуку по флангу. Роман же протягнув сферу, хитнув захисника та виконав точну подачу до центру штрафного – там опинився Довбик. Артем головою спрямував м'яч у дальній нижній. 1:2!

"Синьо-жовті" вирвались уперед. Фелікс Цвайєр одразу ж накинув 8 хвилин, але фінальний штурм у боснійців не вдався. Не без проблем наша збірна втрималась. У підсумку, свисток арбітра зафіксував вольову перемогу України – але ми ще на Євро-2024. Все вирішиться у матчі з Ісландією 26 березня.