Челсі та Манчестер Сіті можуть доповнити список клубів, які отримали покарання за недотримання фінансові порушення.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує переслідувати команди за порушення фінансових правил. Ноттінгем та Евертон вже отримали покарання у вигляді зняття очок. Челсі та Манчестер Сіті також загрожують санкції.

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Як повідомляє The Sun, керівництво обох клубів повідомили, що їх можуть виключити з АПЛ, якщо їхню провину буде доведено. У Челсі виявили фінансові порушення, скоєні за часів Романа Абрамовича, коли платежі агентам здійснювалися з рахунків, які не проходили через бухгалтерію клубу.

Що стосується Манчестер Сіті, то проти них висунуто 115 звинувачень у лютому 2023 року. Тривалий розгляд справи Комісією заплановано розпочати в жовтні або листопаді, але остаточне рішення очікується не раніше березня або квітня 2025 року.

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Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на 11-му місці у турнірній таблиці АПЛ з 39 очками. Манчестер Сіті розташувався на третій сходинці з 63 балами.

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